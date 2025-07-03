План нафтогазових надходжень до російського бюджету вже скоротили на понад 2 трильйона рублів.

Доходи Росіїйської Федерації від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 494,8 мільярда рублів (6,29 мільярда доларів), що є найнижчим показником з січня 2023 року, повідомляє Reuters з посиланням на дані російського Мінфіну.

У січні-червні доходи від продажу нафти та газу скоротилися майже на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 4,73 трильйона рублів.

Зазначається, що російський Мінфін планував заробити 10,94 трильйона рублів від продажу нафти і газу в цьому році, але через падіння цін на нафту знизив план по нафтогазових доходах до трохи більше ніж 8 трильйонів рублів.

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Видання нагадує, що нафтогазові доходи складають близько чверті від всіх надходжень до федерального бюджету. Відповідно, вони є ключовим джерелом фінансування російсько-української війни.

Росія збільшила військові витрати на чверть у 2025 році до 6,3% валового внутрішнього продукту, що є найвищим рівнем з часів холодної війни. Витрати на оборону становлять 32% загальних витрат федерального бюджету на 2025 рік.

Економіка Росії та російсько-українська війна

Через падіння цін на нафту та рекордні витрати на війну в РФ російський фонд національного добробуту, який витрачається на фінансування бойових дій, може бути вичерпано вже наступного року.

Володимир Путін заявив про можливе скорочення видатків на війну вже наступного року. За його словами, скорочення видатків триватиме три роки.

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