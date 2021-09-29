Відчути брак газу Україна може в січні-лютому, коли споживання газу найбільше.

Україні напередодні опалювального сезону варто готуватися до проблем, пов'язаних з нестачею газу.

Такий прогноз озвучив директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський, повідомляє "Главред".

Читайте такожУкраїнці можуть зустріти зиму з холодними батареями - прогнозНа думку експерта, для нормального проходження опалювального сезону Україні не вистачить 4 мільярдів кубометрів газу.

На думку Землянського, на ситуацію також вплинув контракт про постачання газу в обхід України, який Угорщина підписала з російським "Газпромом".

Як зазначає експерт, між Україною та Угорщиною донедавна існувала точка, через яку здійснювався віртуальний реверс в обсягах близько половини імпортного газу, який нібито заходив на територію України.

"Йдеться про наявність фізичного ресурсу на ринку. Вся ця реверсно-віртуальна історія по суті була заточена під російський транзит - на фізичній наявності газу в українській трубі. Тепер через контракт Угорщини його фізично стає менше, відповідно, вже не вийде реалізувати віртуальний реверс і відсутні обсяги доведеться закуповувати фізично. А купити газ через ситуацію на європейському ринку особливо ніде", - зазначив Землянський.

Як прогнозує експерт, відчути цю нестачу газу Україна може в січні-лютому, коли споживання газу найбільше.

Єдиним реальним варіантом отримання відсутніх обсягів газу, за словами Землянського, могла б стати Росія.

Однак, як заявила радник голови НАК "Нафтогаз" Світлана Заліщук, російський газ занадто дорогий для нашої країни з економічної, геополітичної та безпекової точок зору.

Але, на думку Землянського географічно в України альтернативних варіантів все ж немає, а тому доведеться знову вдатися до акції "Прикрути" часів екс-керівника "Нафтогазу" Коболєва.

"Щоб ми не вигадали, ми будемо впиратися в Росію, як у випадку, наприклад, з Туркменістаном. Поставки з Польщі для нас дуже дорогі - купувати американський скраплений газ по 1000 доларів ніякі бюджети українських споживачів не витримають. Тому єдиний варіант - обмеження споживання, як це зараз відбувається в Китаї", - уклав Землянський.

Контракт Угорщини з Росією:

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підписання Угорщиною контракту з російським газовим монополістом "Газпром" відбулося з метою винятки України зі схеми транзиту газу на вимогу Росії.

Автор: Олена Коваленко