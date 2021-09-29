Експерт вважає, що для стабільного проходження опалювального сезону "Нафтогазу" необхідно збільшити запас газу в ПСГ.

Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, якщо в січні та лютому будуть триматися низькі температури.

Відповідний прогноз у коментарі УНІАН озвучив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

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"Сьогодні в ПСГ (підземних сховищах газу - УНІАН) України знаходиться 18,5 млрд кубометрів газу, цього обсягу має вистачити для проходження опалювального сезону. Якщо не настануть додаткові обставини, які приведуть до збільшення відбору газу, низькі температури, скажімо, в січні-лютому, можуть внести свої корективи, і у нас можуть виникнути добові дефіцити ресурсу в розмірі від 15 до 30 млн кубів", - сказав він.

Експерт пояснив, що за планом на поточний рік держкомпанія "Укргазвидобування" має добути 13,2 млрд кубометрів газу, що становить в середньому 37 млн кубів на добу. Якщо додати видобуток приватних компаній, то виходить загальний обсяг видобутку в розмірі 55 млн кубометрів газу на добу.

В цілому потреба країни в газі взимку становить щодоби близько 130-140 млн кубометрів. Побутові споживачі та виробники тепла разом споживають близько 15-16 млрд кубометрів газу на рік, або 80-90 млн кубометрів газу на добу.

"Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, вважаю, що "Нафтогазу" необхідно збільшити запас газу в ПСГ ще на 2 млрд кубометрів", - зазначив Компан.

Крім того, експерт вважає, що необхідно на рівні Міністерства енергетики та Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), починати роботу з оптимізації, скорочення потужностей української ГТС. У цю роботу повинні бути залучені наукові установи, фахівці від "Оператора ГТС", "Укртрансгазу", операторів газорозподільних мереж й т. ін.

Підготовка до опалювального сезону:

ЗМІ опублікували лист глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка до прем'єр-міністра, в якому наголошується, що у компанії виникли додаткові витрати в розмірі 123 мільярди гривень у зв'язку з необхідністю закуповувати газ за високими цінами, а продавати населенню і ТКЕ за низькими.

24 вересня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет міністрів планує виділити теплогенеруючим підприємствам з державного бюджету понад 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

24 вересня Шмигаль також заявив, що Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" вистачить грошей для планової діяльності та на закупівлю газу в опалювальний сезон.

Автор: Ганна Бредіхіна