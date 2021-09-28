Глава МЗС закликав угорських партнерів не розкручувати емоції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що підписання Угорщиною контракту з російським газовим монополістом "Газпром" відбулося з метою виключення України зі схеми транзиту газу на вимогу Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

"Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями - ми або наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоди з "Газпромом", але ми чітко бачимо, що економічно Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який би включав транзит через Україну", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що угода між Угорщиною і Росією не відповідає інтересам України.

Читайте такожМЗС викликало посла Угорщини через контракт про поставку газу з РФ в обхід України"Ми розуміємо, що виключення України зі схеми транзиту було вимогою Російської Федерації - Угорщина на цю вимогу пристала. Це не відповідає нашим інтересам. Ми свої інтереси захищаємо", - додав міністр.

Кулеба вважає, що тепер треба шукати вихід із ситуації таким чином, аби одночасно задовольнити інтереси й України, і Угорщини.

"Я закликаю угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Треба діяти прагматично, шукати вихід з цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, і також відповідає інтересам Європи", - заявив Кулеба.

Глава МЗС підтвердив звернення України до Європейської комісії з приводу угорсько-російського контракту.

"З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо розуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку Європейського Союзу загалом", - додав він.

Що передувало

27 вересня Угорщина підписала у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Автор: Віталій Саєнко