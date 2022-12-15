Серйозно пошкоджено обладнання атакованого об'єкта.

У четвер, 15 грудня, Росія вчергове обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго. Його відключили від енергосистеми.

Як зазначають у прес-службі компанії, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.

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Масовані обстріли критичної інфраструктури

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Окупанти били по електричних підстанціях, об’єктах гідроенергетики та теплових підстанціях.

У всій країні почали діяти аварійні вимкнення електрики. Відтоді відбулося ще сім атак, остання, восьма, - 5 грудня.

23 листопада Міненергетики заявляло про перехід України у режим повного блекауту.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Відомо, що в Україні розробили план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту.

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