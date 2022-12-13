Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, що було показано в ефірі інформаційного телемарафону.
"Більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджена або зруйнована обстрілами: всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції... Лише на поверхневе, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро", - розповів він.
Президент зазначив, що Росії потрібен "блекаут" в Україні, щоб використати його як нібито "поразку" Європи та усього демократичного спротиву.
Ситуація в українській енергетиці
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з початку жовтня здійснили уже вісім хвиль масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад тисячу важких ракет і дронів. Остання масована ракетна атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.
9 грудня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що, з огляду на ситуацію в енергетичній системі, дефіцит потужностей залишатиметься протягом зимового сезону.
11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних атак окупантів пошкоджено всі об'єкти ТЕС і ГЕС. Голова уряду наголосив, що протягом усієї зими триватимуть суттєві обмеження споживання електроенергії.
12 грудня Денис Шмигаль заявив, що для швидкого відновлення критичної інфраструктури для проходження зимового періоду Україні потрібен 1 мільярд доларів.
Сьогодні, 13 грудня, в компанії "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України зберігається складна ситуація, дефіцит електроенергії залишається значним. У компанії зазначили, що погіршення погодних умов по всій території країни негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.