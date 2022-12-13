За словами президента, більшість українських електростанцій пошкоджено або зруйновано російськими обстрілами.

Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, що було показано в ефірі інформаційного телемарафону.

"Більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджена або зруйнована обстрілами: всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції... Лише на поверхневе, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро", - розповів він.

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Президент зазначив, що Росії потрібен "блекаут" в Україні, щоб використати його як нібито "поразку" Європи та усього демократичного спротиву.

Ситуація в українській енергетиці

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з початку жовтня здійснили уже вісім хвиль масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад тисячу важких ракет і дронів. Остання масована ракетна атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

9 грудня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що, з огляду на ситуацію в енергетичній системі, дефіцит потужностей залишатиметься протягом зимового сезону.

11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних атак окупантів пошкоджено всі об'єкти ТЕС і ГЕС. Голова уряду наголосив, що протягом усієї зими триватимуть суттєві обмеження споживання електроенергії.

12 грудня Денис Шмигаль заявив, що для швидкого відновлення критичної інфраструктури для проходження зимового періоду Україні потрібен 1 мільярд доларів.

Сьогодні, 13 грудня, в компанії "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України зберігається складна ситуація, дефіцит електроенергії залишається значним. У компанії зазначили, що погіршення погодних умов по всій території країни негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

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