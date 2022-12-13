Наразі відбувається технічний перетік електроенергії як в Україну, так і за її межі.

У ДТЕК пояснили ситуацію щодо експорту електроенергії за кордон.

В ефірі інформаційного телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук спростував фейки про те, що Україна експортує свою електроенергію до Європи в умовах дефіциту електрики.

"Інформація про те, що Україна експортує електроенергію за кордон, не відповідає дійсності. З 11 жовтня Україна повністю припинила комерційний експорт електроенергії, хоча це було для країни дуже вигідним. Після перших атак 10 жовтня було прийняте рішення про припинення експорту. Наразі відбувається технічний перетік, проте він відбувається як в одну, так і в іншу сторону. Більше в нашу сторону, ніж від нас", - пояснив він.

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Сахарук назвав такі повідомлення фейком, інформаційною атакою росіян. Він запевнив, що експорту з України не буде до тих пір, поки буде зберігатись дефіцит.

Масовані обстріли критичної інфраструктури

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Окупанти били по електричних підстанціях, об’єктах гідроенергетики та теплових підстанціях.

У всій країні почали діяти аварійні вимкнення електрики. Відтоді відбулося ще сім атак, остання, восьма, - 5 грудня.

23 листопада Міненергетики заявляло про перехід України у режим повного блекауту.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Відомо, що в Україні розробили план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту.

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