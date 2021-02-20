Глава МЗС запевнив, що Україна і надалі захищатиме енергетичну незалежність Європи від Російської Федерації.

Російське керівництво продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2", хоча його вартість вже перевищила економічну доцільність.

Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності", - зазначив глава МЗС.

Він запевнив, що Україна і надалі захищатиме енергетичну незалежність Європи від Російської Федерації.

"Північний потік-2" добудований вже більш ніж на 90%.

Багато європейських країн, у тому числі Франція, критикують цей проект. США ведуть з ним боротьбу за допомогою санкцій, але уряд Німеччини не відмовляється від участі в цьому проекті.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Тамара Отовська