Генсек зауважив, що Росія жорстоко реагує на поразки.

Генеральниий секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна.

Як пише Welt, у НАТО чітко бачать, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю. Втім, зима не допоможе армії Путіна.

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну на коліна. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччиною зброї Україні. Зокрема, в Альянсі переконані, що німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Водночас Столтенберг наголосив, що усім партнерам необхідно збільшувати підтримку України.

Війна в Україні: прогноз на зиму

На думку експертів, напередодні зими російські війська в Україні змушені знижувати інтенсивність атак, однак, інтенсивність бойових дій найближчими місяцями залишиться на високому рівні, при цьому ЗСУ отримають можливість звільнити нові території.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що ВСУ можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

Через поразки на фронті Росія почала знищувати українську енергосистему. 10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекаута. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

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