Наразі немає інформації про можливі дати обстрілів, але від російських окупантів можна чекати чого завгодно.

Не встигли українці відійти від попередньої ракетної масованої атаки РФ, як їм почали давати поради, як підготуватися до нового удару Росії та ймовірного блекауту.

Тож міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook дав поради, що зробити, щоб максимально бути підготовленими до нової атаки та блекауту.

Як підготуватися до блекауту - поради

Зробіть запас води. Використайте усі можливі ємності - відра, пластикові пляшки, бочки.

Використайте усі можливі ємності - відра, пластикові пляшки, бочки. Зарядіть усі пристрої. Телефони, ліхтарики, павербанки.

Телефони, ліхтарики, павербанки. Купіть радіоприймач на батарейках. Може зникнути мобільний зв'язок, а радіостанції транслюватимуть важливу інформацію.

Може зникнути мобільний зв'язок, а радіостанції транслюватимуть важливу інформацію. Запасіться їжею, яка не псується без холодильника. Це крупи, консерви, овочі, олія.

Це крупи, консерви, овочі, олія. Подбайте про аптечку. Важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно.

Важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно. Збережіть тепло в оселі. Заклейте вікна, щоб не було щілин, ущільніть вхідні двері, зменшіть виток тепла через вентиляцію. Якщо маєте пічне опалення - зробіть запас дров. Якщо маєте генератор - зробіть запас палива. Тримайте бак автомобіля повним.

Заклейте вікна, щоб не було щілин, ущільніть вхідні двері, зменшіть виток тепла через вентиляцію. Якщо маєте пічне опалення - зробіть запас дров. Якщо маєте генератор - зробіть запас палива. Тримайте бак автомобіля повним. Допомогайте сусідам літнього віку, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю.

"Наразі немає інформації про можливі дати обстрілів, але від рашистів можна чекати чого завгодно, будь-якої хвилини. Тому закликаю усіх невідкладно проводити заходи з підготовки", - додав Малецький.

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Які існують сценарії блекауту в Україні - прогноз

Раніше видання Forbes опублікувало 3 ймовірні сценарії блекауту в Україні:

• Перший – у лівобережних областях України. Без світла може залишитися частина країни на 12-24 години.

• Другий – блекаут у всій країні. Тоді без світла може залишитись вся територія України на 12 годин – добу.

• Третій – блекаут всієї країни тривалістю до 7 днів.

Росія завдає масованих ракетних атак по енергооб'єктах України, починаючи з 10 жовтня 2022 року. 15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми нашої країни з початку повномасштабної війни.

19 листопада Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову завдала масованого удару по енергосистемі України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пережила блекаут.

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