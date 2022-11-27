Не встигли українці відійти від попередньої ракетної масованої атаки РФ, як їм почали давати поради, як підготуватися до нового удару Росії та ймовірного блекауту.
Тож міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook дав поради, що зробити, щоб максимально бути підготовленими до нової атаки та блекауту.
Як підготуватися до блекауту - поради
- Зробіть запас води. Використайте усі можливі ємності - відра, пластикові пляшки, бочки.
- Зарядіть усі пристрої. Телефони, ліхтарики, павербанки.
- Купіть радіоприймач на батарейках. Може зникнути мобільний зв'язок, а радіостанції транслюватимуть важливу інформацію.
- Запасіться їжею, яка не псується без холодильника. Це крупи, консерви, овочі, олія.
- Подбайте про аптечку. Важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно.
- Збережіть тепло в оселі. Заклейте вікна, щоб не було щілин, ущільніть вхідні двері, зменшіть виток тепла через вентиляцію. Якщо маєте пічне опалення - зробіть запас дров. Якщо маєте генератор - зробіть запас палива. Тримайте бак автомобіля повним.
- Допомогайте сусідам літнього віку, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю.
"Наразі немає інформації про можливі дати обстрілів, але від рашистів можна чекати чого завгодно, будь-якої хвилини. Тому закликаю усіх невідкладно проводити заходи з підготовки", - додав Малецький.
Які існують сценарії блекауту в Україні - прогноз
Раніше видання Forbes опублікувало 3 ймовірні сценарії блекауту в Україні:
• Перший – у лівобережних областях України. Без світла може залишитися частина країни на 12-24 години.
• Другий – блекаут у всій країні. Тоді без світла може залишитись вся територія України на 12 годин – добу.
• Третій – блекаут всієї країни тривалістю до 7 днів.
Росія завдає масованих ракетних атак по енергооб'єктах України, починаючи з 10 жовтня 2022 року. 15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми нашої країни з початку повномасштабної війни.
19 листопада Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.
23 листопада Росія знову завдала масованого удару по енергосистемі України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пережила блекаут.