Сьогодні ворог завдав дуже серйозного удару по енергетичному об'єкту в Дніпрі, є влучання по критичній інфраструктурі в Києві та Житомирі.

В результаті сьогоднішніх ударів окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури у більшій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він додав, що сьогодні ворог завдав дуже серйозного удару по енергетичному об'єкту в Дніпрі, є влучання в критичну інфраструктуру в Києві та Житомирі.

Відео дня

"Ми розуміємо, і влада говорить про те, що сьогодні цілком реально, що будуть перебої з електроенергією. Тому звернення до всіх - набрати води, розуміти, що можуть бути віялові відключення у більшій частині України", - сказав він.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

Вас також можуть зацікавити новини: