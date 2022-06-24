Обмеження на надання інформації вводиться на невизначений термін.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, Міненерго РФ припинило надання даних про видобуток і продаж викопних природних ресурсів.

Обмеження набули чинності сьогодні, 24 червня. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Обмеження на надання інформації вводиться на невизначений термін.

"Припиняється надання таких інформаційних продуктів: оперативна інформація про видобуток газу (природного і нафтового) в Росії по підприємствах, споживання газу галузями промисловості по суб'єктах РФ, динаміка планової та фактичної проходки в експлуатаційному і розвідувальному бурінні, первинна переробка нафтової сировини та виробництво основних нафтопродуктів на НПЗ і ГПЗ, ціни виробників на нафтопродукти, видобуток вугілля для коксування по суб'єктах і маркамих вугілля, випуск концентрату по регіонах, у тому числі вугілля для коксування, відвантаження російського вугілля підприємствами-виробниками на коксохімічні та металургійні підприємства, відвантаження російського вугілля в країни Ближнього і Далекого зарубіжжя", — заявили в енергетичному агентстві країни-окупанта.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт за трубопроводу "Дружба".

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: