Фінляндія має намір постачати природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector.

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" припиняє поставки газу до Фінляндії з 21 травня.

Про це повідомила на своєму сайті фінська газова компанія Gasum із посиланням на лист від "Газпрому".

"Імпорт природного газу з Росії за контрактом на постачання Gasum буде припинено в суботу, 21 травня, о 07:00. Вдень у п’ятницю, 20 травня, "Газпром експорт" повідомив Gasum, що поставки природного газу до Фінляндії за контрактом Gasum будуть припинені в суботу, 21 травня 2022 року о 07:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи з завтрашнього дня, Gasum буде постачати природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector. Газозаправні станції Gasum в районі газової мережі продовжать роботу в штатному режимі.

"Дуже прикро, що постачання природного газу за нашим контрактом на поставку тепер буде припинено. Проте ми ретельно готувались до цієї ситуації і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших споживачів газом у найближчі місяці", – цитує прес-служба генерального директора Gasum Міку Вільянена.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Болгарія домовилась із США про постачання зрідженого газу за цінами нижчими, ніж при купівлі у Росії.

8 травня Фінляндія і Швеція передали заявки на вступ до НАТО.

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