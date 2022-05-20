РФ створить 12 армійських частин у Західному військовому окрузі.

Росія розповіла, як відповість на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО з військової точки зору. Вона створить 12 армійських частин на території Західного військового округу.

Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час виступу на колегії Міноборони.

"Заявки на вступ до НАТО подали наші найближчі сусіди Фінляндія і Швеція. Таким чином в зоні відповідальності Західного військового округу продовжує наростати напруженість. Вживаємо заходів адекватної протидії ... до кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин і підрозділів", — заявив Шойгу.

Де саме вони будуть базуватися, скільки солдатів і яке озброєння включати, поки невідомо. Раніше президент Фінляндії Саулі Нійністе розповів, що Путін спокійно сприйняв його повідомлення про вступ до НАТО. За словами голови РФ, відповідь Росії на приєднання Швеції і Фінляндії до Альянсу буде залежати від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку. Однак перед цим заступник голови РФ при ООН Михайло Полянський відкрито погрожував вторгненням у згадані держави.

Швеція і Фінляндія вступають в НАТО: що відомо

Обидві країни офіційно подали заявки на приєднання до Альянсу 18 травня. За даними ЗМІ, в цей же день повинні були початися переговори про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, але їх заблокувала Туреччина.

Президент Реджеп Таїп Ердоган і уряд Туреччини звинуватили Фінляндію і Швецію в підтримці курдських терористів. Через це країна гальмує розширення Альянсу.

Зараз США з'ясовують позицію Анкари, а генеральний секретар НАТО Йенс Столтенебрг готує грунт для інтенсивних переговорів між Туреччиною, Штатами, Фінляндією і Швецією. Інформацією про це поділилося видання Financial Times.

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