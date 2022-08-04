Процес триває з кінця травня.

Російський "Газпром" спалює газ, призначений для експорту в Європейський Союз на кордоні з Фінляндією. Цей процес триває з кінця травня, коли компанія знизила поставки в ЄС.

Відповідною інформацією поділилося фінське видання Yle.

Спалювання відбувається неподалік від компресорної станції "Портова" і однойменного LNG-терміналу. Супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA показали, що процес розпочався 22 травня. Саме тоді "Газпром" зменшив транзит газу до Європейського Союзу і перестав використовувати на повну трубопровідні потужності, хоча ЄС оплатив поставки в повному обсязі.

Наприкінці травня спалювання зафіксували не території LNG-терміналу. А в середині червня вогонь з'явився і біля компресорної станції. Тоді "Газпром" майже втричі зменшив поставки газу — з 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. Газ продовжують спалювати у великих обсягах протягом декількох тижнів, а величезні вогняні смолоскипи видно навіть з території Фінляндії.

Російський газовий шантаж: що відомо

25 липня, "Газпром" повідомив про плани зупинити ще одну турбіну Siemens. Це нібито пов'язано з технічними причинами. Через таке рішення з 27 липня добові поставки газу з РФ до Європи по трубопроводу "Північний потік-1" складають не більше 33 мільйонів кубічних метрів, тобто 20% від загальної потужності.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії Росії шантажем. На цьому тлі країни ЄС погодилися скоротити споживання газу на 15% найближчої зими.

Вчора в "Газпромі" повідомили, що відремонтовану турбіну Siemens неможливо повернути на "Північний потік" через санкції. Такими заявами РФ прагне підштовхнути ЄС до зняття обмежень, накладених після повномасштабного вторгнення в Україну.

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