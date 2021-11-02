"Газпром" на перший квартал наступного року не бронюватиме додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу.
Про це свідчать результати аукціонів.
Читайте такожВідсутність транзиту газу збільшує ризик повномасштабної війни з Росією - Вітренко
У поточному році "Газпром" утримується від довгострокового бронювання, та обирає місячні контракти.
На даному етапі у "Газпрому" діє довгострокове бронювання транзиту в обсязі 40 млрд куб.м, або 109 млн куб. м на добу.
"Газпром" не бронював на перший квартал транзит польською ділянкою газопроводу "Ямал-Європа", який може прокачувати до 33 млрд куб. м в рік.
Довгостроковий договір "Газпрому" на прокачування через Польщу закінчився рік тому, і тепер потужності розподіляються тільки на аукціонах.
Що пропонувала Україна:
"Оператор газотранспортної системи України" пропонував потужності за двома маршрутами. Йдеться про газовимірювальну станцію "Суджа" – 9,8 млн куб.м на добу, а також ДВС "Сохрановка" - ще 5,2 млн куб. м на добу.
Всі зазначені потужності залишилися незатребуваними.
Транзит газу через Україну:
Раніше глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявляв, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.
Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".
1 листопада 2021 року генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив про те, що добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.