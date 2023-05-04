Росія хоче, щоб їй платили в китайських юанях або будь-якій іншій валюті, але не в рупіях.

Росія не змогла узгодити валюту, за яку Індія могла б купувати у агресора дешеву нафту.

Як повідомляє Reuters, Москва відмовилася приймати оплату в рупіях. На даний момент Індія і Росія призупинили зусилля по врегулюванню ситуації.

Індійські імпортери дешевої нафти і вугілля з Росії очікували постійного механізму оплати в рупіях, щоб знизити витрати на конвертацію валюти.

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Однак Москва вважає, що накопичення рупій "небажано", оскільки рупія не є повністю конвертованою валютою. Обидві сторони говорили про полегшення торгівлі в місцевих валютах, але принципи не були формалізовані.

Росія заявила про те, що вона хоче, щоб їй платили в китайських юанях або інших валютах, але не в рупіях.

Російські енергоресурси та позиція Індії

Індія поряд з Китаєм стала ключовим покупцем російської нафти після того, як більшість інших країн відмовилися від її поставок після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Індія скористалася дешевшою нафтою, закупивши рекордні обсяги і піднявши Росію до свого головного постачальника після Іраку і Саудівської Аравії.

6 березня повідомлялося про те, що Путін потрапив у пастку оскільки Росія продала нафту за валюту, яку не зможе витратити. Індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії.

12 березня 2023 року Індія пообіцяла не порушувати санкції Заходу проти російської нафти.

13 квітня 2023 року Держбанк Індії та Bank of Baroda повідомили нафтопереробним заводам, що вони не здійснюватимуть платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт.

Російські банки почали відмовлятися від отримання рупій. Вони не хочуть накопичення надлишків індійської валюти. Через це буксує механізм торгівлі в нацвалютах. Хоча індійський ЦБ схвалив відкриття коррахунків в рупіях російським банкам, великі угоди не проводяться. Використовувати рублі замість рупій не бажає індійська сторона.

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