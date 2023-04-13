Нью-Делі підтримує західні санкції, хоча офіційно Індія до них не приєдналася.

Індія дотримується західних санцій щодо російської нафти. Банки попередили, що не будуть проводити платежі за нафту, яку купили за ціною вище 60 доларів за барель.

Bloomberg пише, що Держбанк Індії та Bank of Baroda повідомили нафтопереробним заводам, що вони не будуть здійснювати платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт. Відзначається, що індійські банки уважно стежать за цінами в портах навантаження, перш ніж додати витрати на доставку та логістику.

Індія разом з Китаєм стала ключовим покупцем російської нафти після того, як більшість інших країн відмовилися від її поставок після повномасштабного вторгнення РФ на Україну. Індія скористалася дешевшою нафтою, закупивши рекордні обсяги та піднявши Росію до свого головного постачальника після Іраку і Саудівської Аравії.

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У той час як Індія імпортує російську нафту на умовах доставки з урахуванням логістики та інших витрат, банки вимагають подробиць про так звані вільні ціни на борту, щоб переконатися, що вони не перевищують 60 доларів за барель. Цей рівень звільняє їх від санкцій Європейського Союзу, які забороняють використання судноплавства, банківські операції та страхування від членів ЄС.

Росія як і раніше може транспортувати і продавати нафту за будь-якою ціною, якщо вона не використовує послуги та кораблі G-7 та ЄС, хоча це дає менше можливостей.

Поставки російської нафти в Індію - що відомо

Европесйкіе країни в 2022 році ввела щодо Росії нафтові санкції, які призвели до відмови від російської нафти, а також встановлення крайньої ціни на рівні 60 доларів за барель. У зв'язку з цим основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індій і Китай.

При цьому в Нью-Делі обіцяли не порушувати санкції, хоча Індія до них не приєдналася.

29 березня 2023 року стало відомо, що російська нафтова компанія "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

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