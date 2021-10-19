Компанія заявила, що не має жодного стосунку до підвищення цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти АТ "Харківгаз", яке на початку жовтня під виглядом ремонтних робіт відключило від газу село Благодатне Харківської області.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, кримінальне провадження розпочато за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

У СБУ зауважили, що "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

Читайте такожРосія затягує петлю: "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності України на листопад"Одразу після відключення жителям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік… Користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище", - йдеться у повідомленні.

При цьому керівництво "Харківгазу" заявило, що компанія не має жодного стосунку до підвищення цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів. Після втручання правоохоронців та місцевої влади газопостачання в село відновили 17 жовтня.

Тарифи на газ:

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволяє платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 Квітня. Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

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Автор: Інна Андаліцька