Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти АТ "Харківгаз", яке на початку жовтня під виглядом ремонтних робіт відключило від газу село Благодатне Харківської області.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, кримінальне провадження розпочато за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
У СБУ зауважили, що "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.
Читайте такожРосія затягує петлю: "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності України на листопад"Одразу після відключення жителям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік… Користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище", - йдеться у повідомленні.
При цьому керівництво "Харківгазу" заявило, що компанія не має жодного стосунку до підвищення цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів. Після втручання правоохоронців та місцевої влади газопостачання в село відновили 17 жовтня.
Тарифи на газ:
З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволяє платити за газ рівномірними частинами щомісяця.
Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 Квітня. Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.
Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.
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