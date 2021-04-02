У прес-службі зазначили, що компанія зловживала монопольним становищем на ринку послуг з розподілу газу.

Антимонопольний комітет України оштрафував газорозподільну компанію "Львівгаз" на 75,634 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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Як йдеться на сайті АМКУ, штраф виписаний за порушення законодавства про конкуренцію.

У прес-службі зазначили, що компанія зловживала монопольним становищем на ринку послуг з розподілу газу.

"Львівгаз"

"Львівгаз" є найбільшим газорозподільним оператором Львівської області та входить до "регіональної газової компанії" (РГК).

Що цьому передувало

25 березня 2021 року Служба безпеки України викрила масштабний корупційний механізм зловживання керівництва АТ "Львівгаз". За даними СБУ, газовики приписували уявні борги споживачам і вимагали з них хабарі.

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Автор: Бредіхіна Ганна