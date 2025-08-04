В Україні остаточно зникнуть АЗС Shell

Із заправками Shell новий власник, державна "Укрнафта", збільшить свою мережу до 663 АЗС.

АТ "Укрнафта" та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно закрили угоду про придбання держкомпанією 51% пакету акцій ТОВ "Альянс Холдинг", якому належить мережа зі 118 автозаправок Shell, повідомляє пресслужба держкомпанії.

Таким чином, держава стала 100% власником ТОВ "Альянс Холдинг", оскільки 49% акцій компанії належать Фонду державного майна.

За словами виконувача обов’язків директора АТ "Укрнафта" Юрія Ткачука, мережа Shell після ребрендингу, який триватиме протягом поточного року, зросте до 663 АЗС.

Відео дня

У компанії додали, що ребрендинг заправок вже триває, а частина нових автозаправних комплексів вже працюють під брендом "Укрнафта".

Угоду про придбання заправок Shell було підписано ще 2024 року. У січні 2025 року Антимонопольний комітет офіційно дозволив "Укрнафті" придбати мережу британської компанії.

Конфіскація активів російських олігархів та Shell

Конфіскація активів російських олігархів непрямо зачепила і вже колишні українські активи британського нафтового гіганта Shell. На початку лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд конфіскував 100% частку російського підсанкційного олігарха Едуарда Худайнатова у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", яка володіла часткою ТОВ "Альянс Холдинг".

Апеляційна палата ВАКС дозволила передати в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", що належав фігуранту санкційного списку США Едуарду Худайнатову. Суд не зважив на аргументи представників Shell, які стверджували, що Палата з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама підтвердила, що компанія володіє понад 97% акцій власного рітейлу.

Вас також можуть зацікавити новини: