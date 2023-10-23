Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 11:19 за Києвом становила 91,89 долара за барель.

Ціни на нафту знижуються на тлі деякого ослаблення напруженості на Близькому Сході.

Як повідомляє The Telegraph, ціни на нафту сьогодні впали, оскільки інвестори роблять ставку на відстрочку наземного вторгнення Ізраїлю до сектору Газа. До 8:09 за Києвом грудневі ф'ючерси на Brent подешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на $1,04 (1,13%), до $91,12 за барель.

Грудневі ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $1,2 (1,36%), до $86,88 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $0,29 (0,3%) - до $ 88,08 за барель.

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"Нафта взяла паузу, і перемикання уваги на гуманітарну допомогу і звільнення заручників говорить про те, що наземна операція може почекати, - зазначив ринковий стратег IG Asia Pte Йіп Джун Ронг. - Це може стримати ризики подальшої ескалації, принаймні на якийсь час".

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 11:19 за Києвом становила 91,89 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 23 жовтня станом на 11:20 за Києвом становила $87,71 за барель.

Напад на Ізраїль і ціни на нафту

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС масований ракетний удар по Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Станом на 9 жовтня 2023 року ціни на нафту стрибнули вгору. Військовий ризик знову почав "тиснути" на світові нафтові котирування.

Ціна на нафту еталонної марки Brent 10 жовтня становила 87,89 долара за барель.

Станом на 20 жовтня 2023 року через ситуацію в Секторі Гази ціни на нафту стрибнули вгору. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 97 центів, або 1,1%, до $93,35 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $90,37 за барель, збільшившись на $1, або 1,1%.

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