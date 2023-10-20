На тлі загострення ситуації в секторі Газу Нафта зростає в ціні другий тиждень поспіль.

Ціни на нафту продовжують зростати другий тиждень поспіль на тлі збільшених побоювань, що конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази може поширитися на Близький Схід і порушити поставки з одного з найбільших нафтовидобувних регіонів світу.

Як повідомляє Reuters, станом на 06:03 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 97 центів, або 1,1%, до $93,35 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $90,37 за барель, збільшившись на $1, або 1,1%.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:48 за Києвом становила 93,14 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 20 жовтня станом на 10:50 за Києвом становила $89,22 за барель.

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Як пише Reuter, термін дії листопадового контракту на найближчий місяць спливає у п'ятницю. Більш активний грудневий контракт на WTI коштував $89,36 за барель, піднявшись на 99 центів або 1,1%.

Обидва контракти можуть принести другий тижневий прибуток, оскільки вибух лікарні в Газі цього тижня та очікуване наземне вторгнення ізраїльських військ посилили побоювання щодо поширення конфлікту на Близькому Сході.

"Велике занепокоєння, як і раніше, викликає те, що ескалація напруженості, яку ми, ймовірно, побачимо у зв'язку з входом сил оборони Ізраїлю в сектор Гази в ці вихідні, означає, що ризик для сирої нафти пов'язаний зі зростанням цін", - сказав аналітик IG Тоні Сикамор.

Ціни на WTI можуть вирости до максимуму, який останній раз спостерігався в кінці вересня, на рівні $95,03 за барель, якщо ціна подолає опір на рівні $91,50, сказав Сикамор.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, що зібралися 19 жовтня на кордоні з сектором Гази, що незабаром вони побачать палестинський анклав "зсередини", припускаючи, що очікуване наземне вторгнення може наближатися.

За словами Пентагону, США перехопили ракети, випущені з Ємену в бік Ізраїлю, що посилило занепокоєння з приводу розширення конфлікту.

Що відбувається з цінами на нафту

Ціни на нафту стрибнули вгору після атаки ХАМАС на Ізраїль. На думку аналітиків, останні події в Ізраїлі не становлять безпосередньої загрози нафтовим потокам, але існує ризик того, що конфлікт може перерости в більш руйнівну проксі-війну, в яку втягнуться США та Іран.

Будь-яка реакція Тегерана на тлі повідомлень про його причетність до нападів може поставити під загрозу прохід суден через Ормузьку протоку, життєво важливий канал поставок нафти, який Іран раніше погрожував закрити.

Станом на 18 відября 2023 року вибухи в Газі змінили ціни на нафту. Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:05 за Києвом становила 91,45 долара за барель.

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