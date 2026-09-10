У Києві після російського удару спалахнула АЗС: є постраждалі

Мер зазначає, що виїхали бригади медиків.

У Голосіївському районі Києва після прильоту спалахнула автозаправка "Укрнафти", яка розташована неподалік ТРЦ "Республіка". Про це повідомляють місцеві пабліки.

Мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram, що у Голосіївський район Києва є виклик медиків на місце удару.

"Виклик медиків у Голосіївський район Києва. За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали", - зазначає він.

Відео дня

Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння одного автомобіля оперативно ліквідували.

"Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу", - зазначив міський голова.

Обстріли РФ - що відомо

Вчора, 9 вересня, по моніторингових каналах пройшла інформація, що Росія планує бити по автозаправних станціях у Києві.

Як повідомляв УНІАН, удари Росії по АЗС, на жаль, стало звичним явищем. На початку серпня повідомлялося, що за останні місяці росіяни завдали ударів по майже 250 АЗС в Україні. Багато українських чиновників та аналітиків переконані, що це помста Кремля за атаки на російські нафтопереробні заводи.

Вас також можуть зацікавити новини: