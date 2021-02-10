У відомстві не уточнили, чи дійсно пов'язане це розслідування з діяльністю нардепа Тараса Козака, проти якого раніше були введені санкції.

СБУ розслідує справу про незаконну купівлю вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, і подальший перепродаж його в Росію.

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Журналісти запитали у Служби безпеки, чи дійсно підставою для запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака стало розслідування щодо постачання вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму.

"Головне слідче управління здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо протиправного придбання кам’яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, яке надалі реалізовується на адреси енергокеруючих компаній Росії", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки нагадала, що фінансування тероризму карається ув’язненням на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

У відомстві не уточнили, чи пов'язане це розслідування з діяльністю нардепа Тараса Козака.

Що цьому передувало

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 компаній, до складу яких входять телеканали Newsone, "112 Україна" та ZIK.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021 року, санкції введені терміном на п'ять років.

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Автор: УНІАН