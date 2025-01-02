Запаси газу в сховищах виснажуються найшвидшими темпами з 2021 року.

Ціни на газ у Європі зросли в перший торговий день 2025 року. Регіон готується до морозів на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

Видання Bloomberg пише, що еталонний газ із постачанням у лютому в Нідерландах подорожчав на 4,3%, але станом на 11:20 ранку в Амстердамі його вартість зросла лише на 0,4% і становила 49,10 євро за мегават-годину.

Згідно з прогнозом погоди, в деяких країнах температура падатиме, що призведе до зростання попиту на опалення. У Словаччині до середини січня очікується до -7°C.

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Хоча в Європі навряд чи закінчиться газ цієї зими, завдяки запасам і поставкам від інших постачальників, трейдерам може бути складніше поповнити запаси до наступного опалювального сезону. Ціни на газ на літо 2025 року нещодавно перевищили ціни на газ на зиму 2025-26 року, що зробить поповнення запасів дорогим.

Наразі у російського газу є тільки один маршрут до Європи: газопровід через Туреччину, яким паливо прямує в Угорщину. Поставки цим каналом будуть ретельно відстежувати.

Більшість клієнтів російського монополіста "Газпром" у Центральній Європі зуміли знайти альтернативні джерела поставок. Австрія отримує більше газу через Німеччину та Італію, згідно зі звітом компанії Austria Gas Grid Management.

Європа також, імовірно, буде все більше покладатися на скраплений природний газ, зокрема з Росії. У 2024 році країна поставила в регіон рекордні обсяги СПГ, ставши найбільшим постачальником після США, які нещодавно запустили два нових експортних заводи.

Проте для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, вартість морської доставки в Німеччину, Польщу або Грецію робить СПГ дорогим варіантом. Словаччина підрахувала, що імпорт газу із заходу призведе до додаткових витрат у розмірі 177 мільйонів євро.

"Газові ринки Європи не дефіцитні, але транспортування палива із заходу на схід дещо обмежене, тож це призведе до націнки для регіону", - каже Вальтер Больц, старший радник з енергетики в Baker & Mckenzie LLP.

Цього року Європі загалом доведеться посилено конкурувати за СПГ, особливо влітку, коли в Азії різко зросте попит. Хоча у світі будується кілька нових заводів з виробництва ЗПГ, значні потужності будуть готові лише за кілька років.

Для європейців це означає вищі рахунки за електроенергію протягом тривалого часу, причому оптові ціни на 2025 рік, як очікується, перевищать середні показники минулого року.

Транзит російського газу через Україну - головні новини

1 січня 2025 року о 7 ранку Україна офіційно зупинила транспортування російського газу. Як зазначили в Міненерго, відповідне рішення було ухвалено в інтересах національної безпеки.

Рішення Києва не стало сюрпризом для Європейського Союзу. Блок понад рік працював над підготовкою до сценарію, який передбачав відмову від транзиту російського газу через Україну, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

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