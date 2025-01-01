Словаччина втратить сотні мільйонів євро через припинення транзиту, вважає прем’єр.

Припинення транзиту російського газу через територію Україну матиме серйозні наслідки для всіх у Європейському Союзі, але не для Росії, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй новорічній промові. Про це пише словацьке видання Dennik N.

"Зупинення транзиту матиме серйозні наслідки для всіх нас у Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - наводить видання слова Фіцо.

Зазначається, що прем'єр-міністр неодноразово попереджав, мовляв, Словаччина втратить сотні мільйонів євро через припинення транзиту і що крок Києва означатиме підвищення цін на імпорт газу з інших країн. За словами Фіцо, ціни на газ і електроенергію в Європі також зростуть.

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У своєму виступі Фіцо також сказав, що має намір продовжувати зовнішню політику, "засновану на дотриманні міжнародного права та невтручанні у внутрішні справи інших".

Видання нагадує що уряд Фіцо є одним із небагатьох в Євросоюзі, хто підтримує контакти з російським керівництвом, попри те, що Москва вже майже три роки веде війну проти України.

Погрози Фіцо через припинення поставок російського газу через Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року у відповідь на прининення транзиту російського газу через Україну. Політик назвав рішення зупинити транзит надзвичайно дорогим та порожнім "політичним жестом", за який заплатить увесь Європейський союз.

Також Фіцо написав відкритого листа голові Європейської ради Антоніу Кошті та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому політик поскаржився на президента України Володимира Зеленського за рішення припинити транзит російського газу з 2025 року.

Однак міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що не думає, що Словаччина піде на це, мовляв, такий крок "абсолютно суперечить" правилам ЄС. Також він сказав, що компенсувати "втрачену" електроенергію Україна зможе завдяки імпорту з Польщі та Румунії.

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