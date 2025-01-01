У ЄС вже більше року працювали над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів.

Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року було очікуваною ситуацією для Європейського Союзу, і ЄС був готовий до неї. Про це йдеться у коментарі Суспільному Єврокомісії.

Там зазначили, що ЄС уже більше року працює над підготовкою до сценарію, який виключає транзит російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами", - розповіли в ЄК.

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При цьому там підкреслили, що з 2022 року ЄС був посилений новими значними потужностями з імпорту зрідженого природного газу:

"Безпека архітектури газопостачання ЄС була посилена за останні кілька років, в тому числі завдяки заходам з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії".

Зупинка транзиту російського газу територією України

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2025 року о 07:00 Україна офіційно зупинила транспортування російського газу. Як зазнасчили у Міненерго, відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився лідерам ЄС на президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російського газу. За його словами, Києву пропонували й інші варіанти транзиту газу, крім російського, але Зеленський відкинув і ці пропозиції.

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