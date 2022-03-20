Клієнтами компаній були практично усі нафтові компанії РФ.

Три найбільші міжнародні нафтосервісні компанії, що входять до "великої четвірки", заявили про згортання роботи у Росії через її агресію проти України.

Першою заяву про негайне припинення діяльності в Росії зробила американська Halliburton, наголосивши, що спільних підприємств на території РФ вона не має. Постачання запчастин та продуктів до Росії було зупинено Halliburton кілька тижнів тому.

"Ми глибоко засмучені війною на Україні. У нас є співробітники як на Україні, так і в Росії, і конфлікт сильно впливає на них, їхні сім'ї та близьких по всьому регіону. З самого початку цього конфлікту ми приділяли першорядну увагу безпеці співробітників та дотриманню всіх відповідних санкцій", – йдеться у заяві компанії.

Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі, її клієнтами були "Газпром", "Газпром нафта", "Роснафта", "ЛУКОЙЛ" та інші.

Слідом про згортання планів у РФ повідомила міжнародна компанія Schlumberger, яка займається обслуговуванням нафтових родовищ.

"Ми вирішили негайно призупинити впровадження нових інвестицій та технологій для операцій у Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією та здійснюватимемо будь-яку існуючу діяльність у повній відповідності до чинних міжнародних законів та санкцій", – заявив голова компанії Олів'є Ле Пеш.

Американська компанія Baker Hughes, яка надає продукцію та послуги для буріння нафти, оцінки пластів, добудови, консалтингу з видобутку пластів, також оголосила про припинення нових інвестицій у свої операції у Росії. Компанія продовжує дотримуватися чинного законодавства та санкцій у міру виконання поточних договірних зобов'язань, йдеться на сайті.

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