Чому вибухи інколи лунають раніше за сигнал повітряної тривоги: Ігнат дав відповідь

Такі випадки трапляються, бо противник намагається завдати нам якнайбільше шкоди.

Інколи трапляється, що тривога лунає вже після ударів ворожих повітряних засобів. Зараз з’ясовується, чому так відбулося. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання, чи не означає це, що США, припинили ділитися з Україною розвідданими.

"Не варто очевидне заперечувати. Такі ситуації трапляються і не лише на Київщині, у прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, "приліт" якось повітряного засобу, а потім - тривога. На жаль, такі випадки трапляються, бо противник намагається завдати нам якнайбільше шкоди", - зазначив він.

За його словами, під час нещодавнього удару було 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії, і зараз з’ясовується, це були "Іскандери-М" чи зенітні керовані ракети.

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"Різниця між ними в тому, що зенітна ракета призначена для збиття повітряних цілей, і противник її дуже часто використовує для атак наземних цілей. Це раніше було багато С-300 для ударів по Харківщині, в перші роки війни. А С-400 має найбільшу дальність, тому противник її компонує з іншими ракетами при атаках на столицю, зокрема", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що Сили оборони України отримують інформацію, розвіддані, про які зараз всі говорять, від своїх партнерів. І додав, що є ті, які використовують супутниковий зв'язок, і вони не тільки наявні у США, але і в інших країнах НАТО, котрі ними діляться з Україною, бо це береже життя українців.

За його словами, йдеться про інформацію щодо активності ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях, а також "про виходи балістики чи С-400" з північних регіонів, зокрема, й з окупованого Криму.

"Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти", - сказав Ігнат.

За його словами, партнери надають дані не лише для завдання ударів по території Росії, але й дуже важливі дані для України, щоб попередити і захистити громадян, про активізацію противника і можливе завдання ударів ракетами чи дронами.

Ігнат зазначив, що могли бути якісь технічні проблеми, тому українські спеціалісти разом з партнерами розберуться і будуть усувати проблему.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, в Повітряних силах України зазначили, що у ніч на 13 жовтня противник атакував Україну 5 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400" із території Брянської області.

Також ворог вдарив 9 баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків, частина із них цілей не досягла.

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