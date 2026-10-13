Чи варто українцям купувати золото: експерт розповів, скільки можна заробити на інвестиціях

Золото весь вересень падає у ціні, що формує попит серед українців, які хочуть купити "сльози сонця" дешево, щоб продати потім дорого.

Золото давні інки не дарма називали "сльозами бога Сонця" - ті хто купив його на цінових піках вже у цьому вересні втратили величезні кошти на обвалі котирувань, а собі заробили депресію. Але, схоже, що у жовтні тренд може розвернутися, що повертає золото у інвестиційну корзину тих інвесторів, які або схильні ризикувати задля швидкого заробітку, або розглядають золото як захисний актив у буремні часи з його перепродажем через десятиріччя.

Михайло Пацан, експерт з міжнародних фінансових ринків, каже УНІАН, що золото - це, передусім, страховка, і купувати його варто частинами. І саме на таких корекціях, як зараз, входити у індустрію найвигідніше. Втім, лише з врахуванням обмежень та "підводних каменів".

Як виглядають інвестиції в золото для українця і які є обмеження?

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Для українця золото найчастіше означає злиток у шухляді. Насправді варіантів три, і всі вони легальні.

Перший - фізичне золото: злитки та інвестиційні монети з банку. Другий - банківське золото, коли грами обліковуються на вашому металевому рахунку в банку. Третій - цінні папери на золото, наприклад біржові фонди, які купують через брокера.

Обмеження діють на безготівкові операції. З 11 серпня НБУ підняв місячний ліміт до 200 тисяч гривень, і в нього входять разом валюта, безготівкові банківські метали та іноземні цінні папери.

Ще один момент, про який мало хто знає: у ПриватБанку з жовтня минулого року операції з металами доступні лише його клієнтам.

Що це означає на практиці?

Хто хоче купити й долари, й золото, ділить ці 200 тисяч між ними. Злитки за готівку під цей ліміт не підпадають, але велику покупку перевірить фінмоніторинг, тож довідку про походження грошей краще мати з собою.

Фізичне золото: на що звертати увагу і який тут спред – різниця ціни купівлі та ціни продажу?

Станом на 9 жовтня офіційна ціна НБУ становила близько 5 950 гривень за грам. Тепер подивімося на банківські каси 9 жовтня: банки продають злитки приблизно по 8 150-8 500 гривень за грам, а викуповують по 6 150-6 830. Різниця між купівлею та продажем - 20-35%.

Іншими словами, щойно ви вийшли з банку, злиток коштує на чверть менше, ніж ви за нього заплатили. На великих злитках картина значно краща: у ПриватБанку стограмовий злиток продають по 6 535 гривень за грам, а викуповують по 6 085, спред близько 7%. Мій висновок: якщо вже купувати фізичне золото, то злитки від 50-100 грамів. Однограмові варто купувати хіба що на подарунок.

Друге правило - зберігати злиток у заводській упаковці з сертифікатом. Банки ділять злитки на категорії, і без упаковки чи зі слідами пошкоджень ваш злиток потрапить у третю категорію, яку викуповують за ціною брухту. Умови в банках дуже різні, тож перед покупкою варто обдзвонити три-чотири банки й порівняти дві ціни: за скільки продають і за скільки потім викуплять.

Наскільки цікаві прикраси саме як інвестиція?

Прикраси я купую дружині для радості, а для інвестицій вони не годяться. Подивіться на цифри: у грамі прикраси 585 проби чистого золота трохи більше половини (банківське золото має 999 пробу). За нинішньою ціною НБУ сам метал у такому грамі коштує близько 3 500 гривень.

Скупка заплатить вам менше, бо закладає свою маржу і витрати на переплавку. А в магазині ви платили ще й за роботу ювеліра, бренд і торгову націнку, тож нерідко грам виробу обходиться в півтора-два рази дорожче за метал, з якого його зроблено.

Виходить, що при продажі людина отримує третину, в кращому разі - половину від ціни покупки. Щоб тільки вийти в нуль, золото має подорожчати удвічі.

Банківське та "віртуальне" золото – які тут вади та переваги?

Купити безготівкове золото легально може будь-хто: відкриваєте в банку металевий рахунок і купуєте грами в застосунку. Спред тут нижчий, ніж на дрібних злитках, ризику подряпин і підробок немає, а продати можна за хвилину.

Важливий податковий плюс: банки посилаються на норму Податкового кодексу, за якою дохід фізособи від продажу банківських металів, придбаних у банку, звільнений від ПДФО (18%). Ризик тут інший: гроші на металевому рахунку не покриваються Фондом гарантування вкладів. Тож я обирав би лише великий системний банк.

Для тих, хто інвестує на роки - я віддаю перевагу біржовим фондам на золото. Українські брокери дають змогу купити їх у межах того самого ліміту 200 тисяч на місяць. З іноземними брокерами все складніше: переказати гроші за кордон під час воєнних обмежень важко, а прибуток там треба самостійно задекларувати й сплатити 18% ПДФО плюс 5% військового збору.

Падіння котирувань на золото у вересні – це тимчасова корекція чи розворот ринку, бо центробанки великих країн вже перекупили всі надлишки?

Нагадаю цифри. Наприкінці січня золото оновило рекорд - близько 5 600 доларів за унцію. Зараз воно коштує близько 4 100. Тобто на чверть дешевше за пік. А за вересень втратило 6,6%. Хто купив рік тому, сьогодні приблизно при своїх. А хто купив на січневому ажіотажі, сидить у мінусі на 25%.

Головна причина вересневого падіння – Федеральна резервна система США: 16 вересня вона вперше з 2023 року підняла ставку, до 3,75-4%. Коли долари в банку дають вищий дохід, золото, на якому нічого не нарахується, стає менш привабливим.

Тезу про те, що центробанки вже "наїлися" золота, цифри спростовують: у першому кварталі 2026 року вони купили 244 тонни, у другому - рекордні 289 тонн. Китай докуповує 21-й місяць поспіль.

Центробанки використовують просідання, щоб докупити. Пропозиція з копалень зростає на одиниці відсотків на рік і такий попит не перекриває. Тож я вважаю це корекцією після надто стрімкого злету, а прогнози великих банків розходяться: JP Morgan чекає 6 000 доларів наприкінці року, медіанний прогноз аналітиків Kitco - близько 4 500.

То чи варто на ринок зараз заходити інвесторам-початківцям?

Моя позиція така: золото - це страховка, а не спосіб швидко заробити. Розумна частка в портфелі - 5-10%. Купувати варто частинами раз на кілька місяців, і саме на таких корекціях входити найвигідніше. Хто розраховує на швидкий заробіток, на фізичному золоті програє: спред з'їдає дохід ще до того, як ціна встигне вирости.

довідка Михайло Пацан Підприємець та інвестор Засновник Web3-університету Learn to Earn Global, IT-компанії AISync Global та блокчейн-протоколу захисту інтелектуальних активів Amsets. Розробник методології застосування штучного інтелекту в інвестуванні. Понад 18 років працює на ринках капіталів як інвестор, фінансовий консультант, експерт з міжнародних фінансових ринків та Web3 технологій.

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