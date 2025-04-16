Матьє Біхе нагадав, що ЄС фінансує війну проти України, купуючи газ у Москви.

Міністр енергетики Бельгії Матьє Біхе заявив, що хоче поступово відмовитися від імпорту російського газу. При цьому він не підтримав прямої заборони.

"Химерно вважати, що з дня на день ми повернемося до звичайних відносин із Росією і скажемо: "Ми діятимемо так, ніби нічого не сталося". Усе це - дискусія, яка, з інтелектуального погляду, викликає певні міркування в кріслах, але сьогодні вона не здається мені реалістичною. Це ілюзорні дебати", - заявив міністр енергетики Бельгії в інтерв'ю Politico.

За його словами, Бельгія, як і раніше, виступає за поступову відмову від імпорту російського скрапленого природного газу, але не підтримує прямої заборони.

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"Ми фінансуємо війну", - сказав він. "Ми повинні перекрити крани".

Паливний ажіотаж

Коментарі Біхета прозвучали на тлі розмов про відновлення доступу Європи до московських трубопровідних поставок нафти і газу. Він заявив, що він "не дуже вірить" у те, що це дійсно станеться.

"Це випереджає цілу низку дискусій: про мир, про повагу цілісності України, про територію. Я сумніваюся в добрих намірах Росії на цьому фронті", - вказав він.

Незважаючи на це, Бельгія залишається одним із найбільших імпортерів російського СПГ у Європейському союзі, поряд із Францією та Іспанією. З січня країна імпортувала 1,1 мільйона тонн СПГ з Москви.

Минулого місяця набула чинності заборона ЄС на реекспорт російського СПГ, що забороняє країнам відправляти газ за межі блоку. Однак досі Брюссель ухилявся від введення прямої заборони.

Проте Біхет заявив, що не підтримає повну заборону, якщо Бельгія не виробить "скоординований підхід" зі своїми сусідами.

Атомна енергетика знову на слуху

Водночас політик наполягає, що у нього є часткове вирішення проблеми енергетичної залежності ЄС від Росії - атомна енергія.

У Бельгії є дві діючі АЕС. У 2003 році уряд заборонив будівництво нових реакторів. Біхет хоче скасувати цей закон, продовжити термін служби наявних реакторів і, можливо, подвоїти встановлену потужність у країні.

Бельгія також приєдналася до пронуклеарного альянсу Франції, який виступає за 50%-ве збільшення встановленої атомної потужності до 2050 року.

Експерти, як і раніше, скептично ставляться до того, що країни зможуть швидко розгорнути нові ядерні потужності в міру закриття старих станцій. За словами Біхета, для цього знадобиться додаткова допомога з боку ЄС, зокрема скасування табу на надання субсидій для атомних проєктів.

План ЄС щодо відмови від нафти і газу з РФ

Європейська комісія збирається оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу вже 6 травня. Раніше публікацію плану щодо поступової відмови від нафти і газу з РФ відклали.

Крім того, Брюссель вивчає юридичні можливості, які дадуть змогу європейським компаніям розірвати довгострокові контракти на постачання російського газу, не виплачуючи Москві великих штрафів.

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