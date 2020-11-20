Всього пропозицію праворадикальної партії підтримали 83 депутати, 556 депутатів висловилися проти і один утримався.

Більшість депутатів німецького парламенту відмовилися голосувати за запропоновану партією "Альтернатива для Німеччини" ініціативу на підтримку "Північного потоку-2".

Про це йдеться на сайті німецького парламенту.

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Всього пропозицію праворадикальної партії підтримали 83 депутати, 556 депутатів висловилися проти та один утримався.

У партії "Альтернатива для Німеччини" стверджували, що "Північний потік-2" відповідає інтересам Німеччини та Європи, оскільки відповідає цільовому трикутнику енергетичної політики та, таким чином, сприяє досягненню цілей доступності, захисту навколишнього середовища та надійності поставок в енергетичному секторі.

Пакет пропозицій на підтримку "Північного потоку-2" містив положення про завершення будівництва російського газопроводу і захист приватних інвестицій шляхом придбання трубоукладальних суден, положення про підтримку експлуатації газопроводу і захист інвестицій, положення про захист від обмеження політичної свободи вибору для ФРН за допомогою санкцій з боку іноземних держав.

В ході обговорення більшість депутатів дійшли консенсусу, що для подальшого будівництва газопроводу не потрібно приймати додаткові рішення.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Хронологія подій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки не тільки України, але всієї Європи.

16 липня в США рекомендували компаніям-інвесторам переглянути питання участі в проекті з будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент планує ввести санкції проти компаній-інвесторів "Північного потоку-2".

27 жовтня 2020 року "Оператор ГТС України" озвучив усі мінуси запуску "Північного потоку-2".

17 листопада 2020 року німецьке видання Bild написало про те, що новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу "Північний потік-2".

17 листопада 2020 року Німеччина перенесла запуск газопроводу для газу з "Північного потоку-2".

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Автор: УНІАН