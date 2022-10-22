Через масовані російські ракетні обстріли, які вразили теплову генерацію і електричні підстанції, Україна була змушена з 11 жовтня припинити експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

Україна наразі не експортує електроенергію, але й не вдається до імпорту.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час інформаційного телемарафону.

"Ми сьогодні і не закуповуємо енергію за кордоном, і не експортуємо енергію. В країні дуже складна ситуація. Власне 10 жовтня в нас був масований ракетний обстріл і з 11 жовтня в нас немає експорту. По-перше, ми не можемо його гарантувати, гарантувати, що якась підстанція не буде пошкоджена. Краще чесно про це сказати, можливо, навіть взагалі не поставляти електроенергію. А по-друге, ми перш за все, маємо поставити цю електроенергію для українського споживача, навіть якщо з перебоями, але щоб у більшість годин у добу в нашого споживача була електроенергія. І це є пріоритет номер один, тому що це вже питання безпеки", - акцентував Герус.

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Він додав, що ніякі штрафні санкції у зв’язку з припиненням експорту електроенергії Україні не загрожують.

"Не буде накладено ніяких штрафів. Штрафи і, сподіваюся, репарації, будуть накладені на Російську Федерацію", - підкреслив Герус.

Масовані обстріли РФ: ситуація з енергетикою в Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що російські ракетні обстріли, які вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми

13 жовтня державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") повідомила, що через форс-мажор, який трапився внаслідок ракетних атак росіян, буде продавати в Україні електроенергію, заплановану на експорт. Навантаження, що виставляється на продаж, забезпечено ресурсом атомних станцій.

Сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники знову масово вдарили ракетами по території України. В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

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