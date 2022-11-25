За даними КМВА, водопостачання відновлено повністю, але у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води.

Станом на 8:30 ранку 50% житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Про це у своєму Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що теплопостачання в місті відновлюється, а аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

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Щодо мобільного зв'язку у КМВА зазначають наступне: "Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з'явиться в усіх районах Києва".

Обстріл Києва 23 листопада та його наслідки

23 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву та Україні. За останніми даними, жертвами атаки стали 7 містян.

У столиці після обстрілу почалися проблеми з водою, світлом та опаленням.

Вчора мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві повністю відновили водопостачання, але подекуди тиск води знижений.

Як повідомляв УНІАН, увечері 24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

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