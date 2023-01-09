Фахівці вже приступили до ремонтних робіт.

У зв'язку з технічною проблемою на виробничих підрозділах КП "Миклаївводоканал" вимушено зупинило роботу всіх насосних станцій водопроводу.

Як повідомляє Миколаївська міська рада в Telegram, фахівці вже приступили до ремонтних робіт. Після їх завершення підприємству знадобиться орієнтовно до 12 годин, щоб відновити водопостачання.

"Поки вода в місто ще подається, але вже з низьким тиском, можливо, десь взагалі буде відсутня",-йдеться в повідомленні.

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Ситуація з водопостачанням Миколаєва:

У квітні 2022 року Миколаїв залишився без централізованого водопостачання через перебитий водовід Дніпро-Миколаїв. В середині травня його частково відновили, але подавалася лише технічна вода. Питну воду для жителів Миколаєва завозили з інших регіонів України, зокрема, з Одеської області.

11 листопада начальник Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що водовід вже під українським контролем.

Зараз місто використовує воду з річки Південний Буг, але ця вода солона.

Станом на 20 листопада 2022 року з'ясувалося, що у Миколаєві через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу.

28 листопада через ворожий обстріл була пошкоджена насосна станція "Миколаївводоканал".

2 січня 2023 року в Миколаєві через збій в електропостачанні знову виникли проблеми з водою.

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