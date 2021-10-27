У трьох областях з опаленням всі житлові будинки.

Понад 70% житлових будинків в Україні вже підключені до теплопостачання.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства розвитку громад і територій.

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У Закарпатській, Тернопільській та Чернігівській областях житловий сектор на 100% підключений до опалення.

"У десяти регіонах країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області, цей показник становить понад 90%", - цитує прес-служба заступника міністра Наталію Хоцяновську.

Вона також додала, що триває робота з врегулювання заборгованості підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України", зокрема, вже розпочато процес щодо внесення підприємств до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості.

Тарифи під час опалювального періоду:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у триденний термін вжити вичерпних заходів для встановлення механізмів безперебійного і без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним і релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

Автор: Ганна Бредіхіна