Вмикати опалення в столиці почали 23 жовтня.

Опалювальний сезон у Києві розпочався з 23 жовтня, проте через розгалужену мережу в місті увімкнути тепло всюди одразу неможливо, на це потрібен певний час.

Про це заявив начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин в ефірі "Громадського радіо".

"Опалення буде підключатись протягом семи днів, плавно та поступово, щоб уникнути позаштатних ситуацій", – каже Пелипишин.

Він також пояснив, що це пов’язано із технологічною схемою роботи теплових мереж і гідравлічним режимом. Тому першочергово тепло подають до будинків нижчої поверховості для забезпечення там циркуляції, згодом доходить черга до багатоповерхівок.

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"Також на черговість підключення впливає те, до якого теплового джерела підключені будинки. Будинки підключаються по всіх районах поступово - це технологічна процедура, щоб плавно включити місто Київ і уникнути негараздів", - додав представник "Київтеплоенерго".

За його словами, значна частина теплових мереж знаходяться в поганому стані - вони відпрацювали термін експлуатації, тому ймовірні пошкодження, які тепловики будуть оперативно усувати.

Тарифи на тепло в Києві

Раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило, що тарифи на тепло для населення столиці в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишаться незмінними. Як відомо, тема тарифів турбує жителів Києва через зростання вартості газу.

До цього тарифи все ж підняли для низки категорій споживачів, проте населення підвищення цього разу не торкнулося.

Автор: Юрій Годован