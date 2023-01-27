На першому етапі в Україну відправлять 1000 нових генераторів.

У Польщі відкрили новий енергетичний хаб rescEU. Він стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні на тлі російських ударів по українській енергоструктурі.

Як повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, відкрили хаб комісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчіч та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Зазначається, що цей енергетичний хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, а витрати на її транспортування повністю фінансуватиме ЄС.

"Хаб rescEU використовуватиметься для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії по українській енергоінфраструктурі", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Аби наповнити логістичний центр генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн євро. Відомо, що на першому етапі в Україну відправлять 1000 нових генераторів.

"Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертви для України в її найгіршу годину. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали рука об руку з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи в Україну", – наголосив Ленарчіч.

Енергетична підтримка України

Українська національна компанія АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписала з турецьким виробником Karpowership меморандум про постачання плавучих електростанцій для потреб нашої країни. Вони зможуть забезпечити електрикою 1 мільйон домогосподарств.

Крім того, Швеція може передати обладнання та матеріали, які можуть допомогти у відновленні енергопостачання України. Питанням займались шведські електромережі.

Раніше також стало відомо, що Сербія надасть Україні гуманітарну допомогу. Йдеться про обладнання для підтримки української енергосистеми.

Вас також можуть зацікавити новини: