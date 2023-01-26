Окупанти завдали 2 ракетних удари по Павлівській громаді Запорізького району.

Російські окупанти продовжують знищувати енергоструктуру України. Так, внаслідок ракетної атаки в ніч на 26 січня російські війська влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.

Як повідомляє прес-служба Запорізькій ОВА у Telegram, окупанти завдали 2 ракетних удари по Павлівській громаді Запорізького району. За попередніми даними, застосовувалися ракети С-300.

"Вибухами пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури", - зазначили в ОВА.

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Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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