У ЄС заявили про серйозну стурбованість змінами у складі керівництва НАК "Нафтогаз України".

В ЄС заявили про серйозну стурбованість останніми змінами в керівництві НАК "Нафтогаз України" і готують з цього приводу окрему заяву.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

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"Дійсно, ми серйозно стурбовані, незабаром ми виступимо з більш широкою реакцією у формі заяві", - сказав він.

"На цей момент я можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями в "Нафтогазі" і ми закликаємо керівництво України забезпечити, щоб управління державними підприємствами відбувалося згідно з принципами корпоративного управління", - додав Стано.

Що цьому передувало

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття такого рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що це рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки у "Нафтогазі".

29 квітня 2021 року Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.

Однак, того ж дня, 29 квітня 2021 року прес-служба "Нафтогазу" заявила про те, що Коболєв буде оскаржити своє звільнення.

30 квітня 2021 року в Кабміні назвали причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу".

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" висловила незгоду з рішенням уряду щодо звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління і вважає, що це призведе до негативних наслідків для компанії та для України в цілому.

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Автор: Олена Коваленко