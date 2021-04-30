В ЄС заявили про серйозну стурбованість останніми змінами в керівництві НАК "Нафтогаз України" і готують з цього приводу окрему заяву.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер Стано.
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"Дійсно, ми серйозно стурбовані, незабаром ми виступимо з більш широкою реакцією у формі заяві", - сказав він.
"На цей момент я можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями в "Нафтогазі" і ми закликаємо керівництво України забезпечити, щоб управління державними підприємствами відбувалося згідно з принципами корпоративного управління", - додав Стано.
Що цьому передувало
- 28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.
- Підставою для прийняття такого рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.
- За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.
- У "Нафтогазі" заявили, що це рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.
- 29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки у "Нафтогазі".
- 29 квітня 2021 року Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.
- Однак, того ж дня, 29 квітня 2021 року прес-служба "Нафтогазу" заявила про те, що Коболєв буде оскаржити своє звільнення.
- 30 квітня 2021 року в Кабміні назвали причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу".
- Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" висловила незгоду з рішенням уряду щодо звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління і вважає, що це призведе до негативних наслідків для компанії та для України в цілому.
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