Харків переходить у режим '‎енергоострова'‎ через російські удари: що відомо

Росіяни завдали серії ударів по теплоелектроцентралях у найближчому передмісті Харкова.

Нова атака росіян призвела до суттєвого падіння напруги в Харкові, що позначилося на теплопостачанні та роботі транспорту. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Режим "енергоострова" означає введення тимчасового ізольованого стану роботи енергетичної системи, коли її від'єднують від загальних мереж. При цьому вона продовжує функціонувати. Такий крок дозволяє знизити ризик колапсу системи і загалом забезпечує її функціонування під час кризи.

Повідомляється, що через атаку на енергосистему було ускладнено роботу електротранспорту в районах Рогань, ХТЗ, Нова Баварія та Холодна Гора. Зараз фахівці намагаються стабілізувати ситуацію.

Станом на другу половину дня було відновлено рух метрополітеном. Також стало відомо про введення графіків аварійних відключень від "Харківобленерго".

Атака росіян на Україну 24 грудня - головні новини

В ніч на 24 грудня армія Росії вчергове атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти областей. Станом на ранок фіксувалися нові знеструмлення на території Сумщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Харківщини і Чернігівщини.

Повідомлялося, що Кремль вдруге за два дні атакував виробничі об’єкти "Укрнафти". Внаслідок ударів роботу обладнання було зупинено. За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, за два дні росіяни спрямували на об’єкти "Укрнафти" майже 100 дронів типу "Шахед".

