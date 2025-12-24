За два дні ворог спрямував на об’єкти "Укрнафти" майже 100 шахедів.

Росія вдруге за два дні атакувала виробничі об’єкти "Укрнафти". Внаслідок ударів робота обладнання зупинена.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на сторінці у Facebook повідомив, що за два дні ворог спрямував на об’єкти "Укрнафти" майже 100 шахедів.

"Другий день поспіль Росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Є критичні руйнування. Робота обладнання зупинена", - зауважив Корецький.

Відео дня

Він додав, що рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак на нафтогазову інфраструктуру.

"Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - підсумував голова правління НАК "Нафтогаз України".

Атаки РФ на українську енергетику - останні новини

23 грудня Росія вчергове атакувала енергосистему України. За словами президента Володимира Зеленського, під час обстрілу ворог запустив по Україні понад 650 дронів та десятки ракет.

В цей же день РФ вгатила по нафтогазовій інфраструктурі України. За словами очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, під час нічної комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об’єктах "Укрнафти" через що робота обладнання була призупинена.

Удари російської окупаційної армії по газовій інфраструктурі України, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: