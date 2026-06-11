Переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за два десятиліття, – Bloomberg

Це наслідок українських атак на російську нафтову інфраструктуру.

За підсумками травня видобуток нафти в Росії впав до найнижчого рівня за рік. Про це йдеться у звіті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

У травні в Росії видобували в середньому 9,009 млн барелів нафти на добу. Це на 690 тисяч барелів нижче рівня добового видобутку, відповідно до угоди з ОПЕК. Дані не включають видобуток конденсату.

Як пише Bloomberg, падіння видобутку нафти відбулося на тлі безпрецедентних атак України на нафтову інфраструктуру РФ. Автори зазначили, що видобуток нафти в Росії знижується з кінця минулого року. При цьому темпи падіння сповільнюються, порівняно з попередніми місяцями. Але це, ймовірно, "посилить тиск на нафтові ринки, де ціни залишаються високими через конфлікт, що триває на Близькому Сході". Видання нагадало, що Росія входить до трійки найбільших світових виробників нафти. І при цьому її експортна нафта не проходить через Ормузьку протоку, яка фактично закрита з початку війни з Іраном.

Відео дня

Однак на російський видобуток нафти впливає Україна. А в травні українські атаки на російську нафтову інфраструктуру активізувалися. За підрахунками авторів, 31 атака припала на нафтопереробні заводи, морські експортні термінали та трубопровідну інфраструктуру РФ.

"Це найвищий місячний рівень з моменту повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, метою якого є обмеження доходів Москви від зростання цін на нафту", – зазначили журналісти.

Також автори навели думку аналітиків з центру EA Analytics. Вони вважають, що в травні українська армія зосередилася на ударах по нафтопереробних підприємствах. У результаті темпи переробки нафти в Росії впали "до найнижчого рівня за два десятиліття".

Це, пишуть автори, спонукало російських виробників перенаправити нафту на експортні ринки. За даними відстеження танкерів, зібраними виданням, середній обсяг морських перевезень нафти за чотири тижні зріс до 3,64 млн барелів на добу за період до 31 травня. Для порівняння, в середньому за чотири тижні до 17 квітня цей показник становив 3,17 млн барелів на добу, коли Україна атакувала експортні термінали.

Чи може Росія заробити на підвищенні світових цін на нафту

Нагадаємо, що світові ціни на нафту зросли після початку війни в Ірані – марка нафти Brent коштує на рівні 92 доларів за барель. В результаті підвищення цін Росія, як третій за величиною світовий виробник нафти після США та Саудівської Аравії, отримує більше доходів від експорту. Однак російська економіка має обмежений потенціал для зростання, що створює неочевидну проблему для Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: