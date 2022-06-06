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Україна має реальну можливість повністю відмовитись від імпорту газу рахунок власного видобутку газу та виробництва біогазу.

Про це повідомив голова "Оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

"Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу - до 8 млрд куб. м біогазу на рік. Це дуже амбітна ціль на наступні 10 років. Але 0,5 млрд куб. м біогазу через 2 роки цілком реально", - написав він.

Макогон привів як приклад Данію, у якої 27% газу у мережах - біометан (біогаз, доведений до якості метану), і останні 5-6 місяців спостерігається стабільне зростання. Данія у 2030-2035 роках розраховує мати 100% зелену газову систему.

Довідка УНІАН. Україна до війни щорічно споживала приблизно 30 млрд куб. м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз в рамках відмови від російського газу збільшить закупівлі скрапленого "блакитного палива" в США та Катарі. Крім того, Євросоюз також планує наростити потужності зеленої енергетики.

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