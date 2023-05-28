Імпорт проводиться у вечірні години-пік споживання.

Україні довелося імпортувати електроенергію з Румунії та Словаччини, щоб покрити дефіцит в енергосистемі під час вечірніх годин пік. Про це повідомила прес-служба "Укренерго".

Там зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Однак в системі є деякий дефіцит генерації, який проявляє себе в пікові години..

"Вчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірні години був незначним", – йдеться в повідомленні.

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В Укренерго підкреслили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативна міра швидкого реагування для балансування енергосистеми.

"Поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо. Експорт, як і вчора, не проводиться", – заявили в компанії.

Ситуація в енергетиці-останні новини

Станом на травень через пошкодження та окупацію Україна втратила 27 гігават потужностей енергогенерації, повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго". Якщо у травні 2021 року на тимчасово окупованій території знаходилося 4 ГВт потужностей, зокрема, великі Зуївська та Старобешівська ТЕС, то у травні 2022-го через повномасштабне вторгнення Росії в окупації було вже 21 ГВт. Зокрема, це і Запорізька АЕС, яка забезпечувала близько п'ятої частини виробництва електроенергії.

Днями Україна припинила експорт електроенергії у сусідні країни через необхідність покриття власного споживання всередині країни.

"Відсутність експорту електроенергії з України пов'язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни в споживанні протягом всієї доби і забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", - йдеться в повідомленні Укренерго.

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