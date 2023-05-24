Цей крок пов'язаний з необхідністю покриття внутрішніх потреб країни у споживанні електроенергії.

Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн через необхідність покриття власного споживання всередині країни.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється.

"Відсутність експорту електроенергії з України пов'язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", - йдеться в повідомленні.

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В енергокоманії наголошують, що для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00 треба ощадливо та раціонально споживати електричну енергію.

"Перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години. Тоді диспетчерам "Укренерго" буде легше в ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії", - просять в "Укренерго".

Як запевняють у компанії, зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

"Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових і вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій. Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних і теплових електростанцій", - додали в "Укренерго".

Експорт електроенергії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після початку великої війни Росії проти України у березні 2022 року, Україна здійснила інтеграцію своєї енергосистеми з об'єднаною енергосистемою континентальної Європи, що дозволило розширити експорт електроенергії. Мережа операторів систем передачі країн Європи (ENTSO-E) кілька місяців збільшувала допустимі обсяги експорту.

З жовтня минулого року, коли росіяни почали масовано бомбардувати нашу енергосистему, експорт електроенергії припинився.

У квітні знову розпочався експорт електрики до Польщі (75 МВт) й Молдови (125 МВт). Ліміт на український експорт, встановлений ENTSO-E, склав тоді 400 мегаватів.

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