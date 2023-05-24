Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн через необхідність покриття власного споживання всередині країни.
Як повідомляє НЕК "Укренерго", імпорт та експорт електричної енергії наразі не здійснюється.
"Відсутність експорту електроенергії з України пов'язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", - йдеться в повідомленні.
В енергокоманії наголошують, що для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19:00 до 22:00 треба ощадливо та раціонально споживати електричну енергію.
"Перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години. Тоді диспетчерам "Укренерго" буде легше в ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії", - просять в "Укренерго".
Як запевняють у компанії, зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.
"Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових і вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій. Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних і теплових електростанцій", - додали в "Укренерго".
Експорт електроенергії - що відомо
Як повідомляв УНІАН, після початку великої війни Росії проти України у березні 2022 року, Україна здійснила інтеграцію своєї енергосистеми з об'єднаною енергосистемою континентальної Європи, що дозволило розширити експорт електроенергії. Мережа операторів систем передачі країн Європи (ENTSO-E) кілька місяців збільшувала допустимі обсяги експорту.
З жовтня минулого року, коли росіяни почали масовано бомбардувати нашу енергосистему, експорт електроенергії припинився.
У квітні знову розпочався експорт електрики до Польщі (75 МВт) й Молдови (125 МВт). Ліміт на український експорт, встановлений ENTSO-E, склав тоді 400 мегаватів.