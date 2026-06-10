Україна вперше самостійно забронювала потужності газового терміналу у ЄС: чому це важливо

Бронювання цих потужностей є страховим інструментом на випадок перебоїв у газопостачанні.

Група "Нафтогаз" вперше самостійно забронювала довгострокові потужності СПГ-терміналу в Європі. Йдеться про СПГ-термінал у Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року.

Як повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у Facebook, для України це важливий крок у диверсифікації джерел та маршрутів постачання газу. Раніше подібні операції здійснювалися у партнерстві з іншими компаніями.

"Тепер виходимо на новий рівень співпраці та планування поставок. Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання", - зазначив Корецький.

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"Нафтогаз" став одним із п’яти замовників, які забронювали довгострокові потужності терміналу. Разом з ним це зробили Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

Зазначимо, що скраплений природний газ є важливим компонентом глобального енергетичного ринку. Після морського транспортування до спеціалізованих терміналів він проходить процес регазифікації, який передбачає перетворення зрідженого газу назад у газоподібний стан для подальшого транспортування магістральними мережами або споживання.

Бронювання потужностей у Клайпеді є страховим інструментом на випадок перебоїв у газопостачанні через зовнішні чи внутрішні загрози.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев в коментарі УНІАН пояснив, що це рішення є елементом довгострокового енергетичного планування та створення запасів постачання.

"У нас багато хто каже про необхідність створення запасів нафти і нафтопродуктів. Для того, щоб убезпечити себе від перерв в енергопостачанні, спричинених зовнішніми чи внутрішніми проблемами, потрібно створювати енергетичний резерв, який охоплює всі види енергоносіїв і, передусім, газ", - сказав Рябцев.

За його словами, Україна роками недооцінювала необхідність формування страхових запасів енергоносіїв.

"Навіть в минулому році Кабінет міністрів не спромігся визначити відмінний від нуля страховий запас газу. Хоча нам би дуже знадобилося в підземних газових сховищах ще хоча б два чи три мільярди кубометра", - відмітив Рябцев.

Експерт підкреслив, що це один з елементів довгострокового планування, адже попит на природний газ з часом в Україні почне відновлюватися і зростати.

Ринок газу - головні новини

У червні стало відомо, що Чеська Республіка прагне забезпечити транспортування азербайджанського газу та нафти через Україну.

У лютому міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.

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