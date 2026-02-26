Україна отримає скраплений газ за новим маршрутом: в Міненерго розкрили деталі

Денис Шмигаль ззаначив, що Україна працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання газу.

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" у співпраці з литовською енергетичною компанією Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів скрапленого газу до кінця березня цього року.

Очільник енергетичного відомства додав, що Україна працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання (газу), зокрема Вертикального газового коридору.

"Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону", - підсумував Шмигаль.

Очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький уточнив, що Україна отримає через термінал у порту Клайпеда скраплений газ з США.

Слід зазначити, що Вертикальний газовий коридор – це стратегічний маршрут транспортування газу з СПГ-терміналів Греції через Болгарію, Румунію та Молдову до України і далі в Центральну Європу (з півдня на північ). Він забезпечує диверсифікацію джерел, зменшуючи залежність від Росії, та використовує Трансбалканський коридор для постачання.

Удари РФ по газовій інфраструктурі України - останні новини

Атаки РФ на газову інфраструктуру України не припиняються. 25 лютого голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що РФ другу добу атакує об’єкти газової інфраструктури України у Харківській та Чернігівській областях.

За день до цього він же повідомляв, що Росія впродовж усього дня атакувала дронами об’єкт газовидобутку на Харківщині. За словами очільника нафтогазового монополіста, тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти "Нафтогазу".

20 лютого російські окупанти атакували дронами об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині, на атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа.

