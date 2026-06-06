Чехія хоче транспортувати азербайджанський газ та нафту через Україну

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш розповів, що питав Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію.

Чеська Республіка прагне забезпечити транспортування азербайджанського газу та нафти через Україну, заявив в Чорногорії на запитання азербайджанських журналістів прем'єр-міністр Андрій Бабіш, повідомляє Ceske Noviny.

За словами прем'єра, транзит азербайджанського газу був однією з тем його травневої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Вірменії.

В статті розповідається, що обидва державні діячі провели переговори напередодні травневого саміту Європейського політичного співтовариства (EPC), у якому вони взяли участь.

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"Я запитав президента Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію. Він відповів, що це можливо", - розповів журналістам Бабіш.

Видання зазначає, що в травні Зеленський назвав зустріч із Бабішем продуктивною.

"Існує реальний потенціал для поглиблення нашої співпраці", - написав тоді український лідер у соцмережі X.

У своєму дописі Зеленський, серед іншого, подякував чехам за щиру підтримку України.

Бабіш додав, що Прага має виконати всі угоди з Азербайджаном щодо постачання газу. За його словами, Азербайджан наразі є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії.

Він наголосив, що Азербайджан і Чехія зацікавлені в розширенні економічних зв'язків і також ведуть переговори про створення спільних підприємств.

Міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек ще у квітні під час візиту до Азербайджану заявив, що Чеська Республіка має намір щорічно закуповувати два мільярди кубометрів газу з Азербайджану.

За словами Гавлічека, постачання можуть розпочатися між 2028 і 2029 роками. Угода поки що не підписана, але, зауважив він, що контракт обіцяно, і він знаходиться на дуже хорошому шляху.

Прем'єр-міністр Бабіш незадовго до цього заявив, що постачання газу прагне забезпечити компанія ČEZ.

Після травневої зустрічі Бабіш заявив, що під час зустрічі із Зеленським він цікавився питаннями енергетики, які є для нього пріоритетними.

"Словаки звернулися до нас із проханням якось допомогти з реверсним режимом нафтопроводу "Дружба", що, звісно, було б технічно складним і зайняло б рік", - сказав тоді прем’єр-міністр Чехії.

Вказується, що Угорщина та Словаччина – останні країни ЄС, що залежать від російської нафти та газу. Європейський Союз намагається повністю припинити імпорт нафти та природного газу з Росії до кінця 2027 року, щоб не допомагати Москві у фінансуванні війни.

Видання пояснює, що найбільші доходи російського бюджету приносять саме продаж нафти та газу. У лютому 2022 року Росія розпочала військове вторгнення в Україну.

В публікації розповідається, що двосторонні переговори Бабіша із Зеленським у Єревані стали їхньою першою зустріччю з часу повернення Бабіша на посаду глави чеського уряду в грудні минулого року. Востаннє він зустрічався з главою української держави у 2019 році в Києві, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російська нафта: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз може тимчасово розморозити цінове обмеження на російську нафту через продовження війни на Близькому Сході. В 2025 році ЄС запровадив механізм, який забезпечує автоматичне переглядання цінового обмеження кожні шість місяців на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту марки "Урал". Зазначається, що наразі ціновий поріг становить 44,10 доларів за барель, і його перегляд заплановано на кінець літа. Згідно з цим обмеженням, європейським компаніям заборонено надавати такі послуги, як страхування й транспортування нафти, що продається за ціною, яка вища за встановлений поріг.

Також ми писали, що за даними Bloomberg, обсяги постачань "чорного золота" з РФ залишаються на рівні, близькому до найвищого за цей рік через війну на Близькому Сході. Наводяться дані, що за період з 18 по 24 травня РФ відвантажувала у середньому 3,66 млн барелів нафти на добу проти 3,65 млн барелів за період з 19 квітня до 17 травня. Примітно, що левова частка російської нафти традиційно відвантажується до країн Азії. Загалом, за період з 26 квітня до 24 травня, РФ експортувала до країн Азії у середньому 3,47 мільйонів барелів нафти на добу.

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