Чехія хоче транспортувати азербайджанський газ та нафту через Україну

Чеська Республіка прагне забезпечити транспортування азербайджанського газу та нафти через Україну, заявив в Чорногорії на запитання азербайджанських журналістів прем'єр-міністр Андрій Бабіш, повідомляє Ceske Noviny.
За словами прем'єра, транзит азербайджанського газу був однією з тем його травневої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Вірменії.
В статті розповідається, що обидва державні діячі провели переговори напередодні травневого саміту Європейського політичного співтовариства (EPC), у якому вони взяли участь.
"Я запитав президента Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію. Він відповів, що це можливо", - розповів журналістам Бабіш.
Видання зазначає, що в травні Зеленський назвав зустріч із Бабішем продуктивною.
"Існує реальний потенціал для поглиблення нашої співпраці", - написав тоді український лідер у соцмережі X.
У своєму дописі Зеленський, серед іншого, подякував чехам за щиру підтримку України.
Бабіш додав, що Прага має виконати всі угоди з Азербайджаном щодо постачання газу. За його словами, Азербайджан наразі є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії.
Він наголосив, що Азербайджан і Чехія зацікавлені в розширенні економічних зв'язків і також ведуть переговори про створення спільних підприємств.
Міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек ще у квітні під час візиту до Азербайджану заявив, що Чеська Республіка має намір щорічно закуповувати два мільярди кубометрів газу з Азербайджану.
За словами Гавлічека, постачання можуть розпочатися між 2028 і 2029 роками. Угода поки що не підписана, але, зауважив він, що контракт обіцяно, і він знаходиться на дуже хорошому шляху.
Прем'єр-міністр Бабіш незадовго до цього заявив, що постачання газу прагне забезпечити компанія ČEZ.
Після травневої зустрічі Бабіш заявив, що під час зустрічі із Зеленським він цікавився питаннями енергетики, які є для нього пріоритетними.
"Словаки звернулися до нас із проханням якось допомогти з реверсним режимом нафтопроводу "Дружба", що, звісно, було б технічно складним і зайняло б рік", - сказав тоді прем’єр-міністр Чехії.
Вказується, що Угорщина та Словаччина – останні країни ЄС, що залежать від російської нафти та газу. Європейський Союз намагається повністю припинити імпорт нафти та природного газу з Росії до кінця 2027 року, щоб не допомагати Москві у фінансуванні війни.
Видання пояснює, що найбільші доходи російського бюджету приносять саме продаж нафти та газу. У лютому 2022 року Росія розпочала військове вторгнення в Україну.
В публікації розповідається, що двосторонні переговори Бабіша із Зеленським у Єревані стали їхньою першою зустріччю з часу повернення Бабіша на посаду глави чеського уряду в грудні минулого року. Востаннє він зустрічався з главою української держави у 2019 році в Києві, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Російська нафта: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз може тимчасово розморозити цінове обмеження на російську нафту через продовження війни на Близькому Сході. В 2025 році ЄС запровадив механізм, який забезпечує автоматичне переглядання цінового обмеження кожні шість місяців на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту марки "Урал". Зазначається, що наразі ціновий поріг становить 44,10 доларів за барель, і його перегляд заплановано на кінець літа. Згідно з цим обмеженням, європейським компаніям заборонено надавати такі послуги, як страхування й транспортування нафти, що продається за ціною, яка вища за встановлений поріг.
Також ми писали, що за даними Bloomberg, обсяги постачань "чорного золота" з РФ залишаються на рівні, близькому до найвищого за цей рік через війну на Близькому Сході. Наводяться дані, що за період з 18 по 24 травня РФ відвантажувала у середньому 3,66 млн барелів нафти на добу проти 3,65 млн барелів за період з 19 квітня до 17 травня. Примітно, що левова частка російської нафти традиційно відвантажується до країн Азії. Загалом, за період з 26 квітня до 24 травня, РФ експортувала до країн Азії у середньому 3,47 мільйонів барелів нафти на добу.